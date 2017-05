El ex presidente de Perú Alejandro Toledo pidió a la OEA "medidas firmes" ante la crisis de Venezuela

El ex presidente peruano Alejandro Toledo, requerido por la Justicia de su país, dijo hoy que ha entregado una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que reclama "medidas firmes" ante la situación de cisis en Venezuela.



Toledo, en declaraciones en Nueva York, explicó que llevó el mensaje este lunes a la organización con sede en Washington, aunque no se lo pudo entregar en persona al secretario general, Luis Almagro, que estaba fuera de la ciudad.



La misiva, que el ex mandatario entregó a los periodistas, señala que "el desastre humanitario y la represión despiadada de gente hambrienta y desesperada en Venezuela debería sacudir la conciencia de las naciones en las Américas.

"Un régimen que tolera la corrupción en las entregas oficiales de alimentos a una nación hambrienta, que usa la comida como medio de control, y que castiga y despliega a bandas armadas para aterrorizar a la gente desesperada y hambrienta ha perdido cualquier tipo de legitimidad política de la que haya gozado", dice el mensaje.



Toledo pide a la OEA "medidas firmes para facilitar una transición democrática" y cree que la organización y sus miembros deben "actuar de manera urgente y efectiva para exigir que el actual régimen en Caracas respete su propia constitución, acepte la voluntad del pueblo, acepte ayuda humanitaria urgente, o se haga a un lado para que otros lo hagan".



El ex presidente peruano, reclamado por la Justicia de su país por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, intervino hoy en una conferencia sobre políticas de desarrollo cerca de la sede de Naciones Unidas.



Toledo recordó a los periodistas que tiene "una rivalidad muy fuerte con los regímenes dictatoriales" y años de "lucha con el expresidente Hugo Chávez, y ahora con el presidente Nicolás Maduro".

En ese sentido, acusó al Gobierno venezolano de suprimir la libertad de expresión y violar los derechos humanos, aunque subrayó que su memorando a la OEA se centra en lo humanitario.



"Hay niños que se están muriendo", indicó, llamando la atención sobre carencias de medicinas y alimentos.



Toledo rechazó hablar sobre su situación judicial y dedicó la mayor parte de sus declaraciones a las políticas de desarrollo, sobre las que habló en la conferencia, y a un libro que ha publicado con su visión sobre estos asuntos.



El expresidente peruano, que reside en Estados Unidos, dijo que pasará un par de días más en Nueva York antes de regresar a sus responsabilidades en la Universidad de Stanford.

