Ex primer ministro egipcio Ahmed Shafiq anunció que se presentará a elecciones presidenciales de 2018

El ex primer ministro egipcio Ahmed Shafiq anunció este miércoles su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2018 y acusó al país donde reside, Emiratos Árabes Unidos, de impedirle abandonar el territorio.

"Me ha sorprendido enterarme de que se me prohibía abandonar la nación amiga de los Emiratos Árabes Unidos por motivos que no entiendo", aseguró Shafiq en un video transmitido en El Cairo a la agencia de noticias AFP.