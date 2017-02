Excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez vuelve a pedir a FARC la liberación de menores

La excandidata presidencial colombiana Marta Lucía Ramírez reiteró hoy el llamado para que las FARC liberen a los menores de edad que hacen parte de sus filas, en respuesta a un comentario del movimiento político y social Marcha Patriótica.



"El clamor por liberar a todos los niños en poder tanto de las FARC como del ELN y cualquier otro grupo armado, no corresponde a una petición de tipo personalista de Marta Lucía Ramírez o (el expresidente) Álvaro Uribe sino a un clamor generalizado de toda la sociedad colombiana", indicó Ramírez en un comunicado.



Marcha Patriota difundió ayer en su página oficial un texto titulado "Estos sí son los niños de las FARC".



En el escrito aseguraba: "Que liberen a los niños, gritaban Marta Lucía Ramírez y Álvaro Uribe luciendo indignados como si de los campamentos de las FARC fueran a salir ahora miles de niños de 5 u 8 años con un fusil en la mano. Pues hay que decirles que no serán tantos pero que al final de las zonas veredales sí saldrán unos 200 niños y niñas pero en los brazos de las guerrilleras".



Sobre lo anterior, la excandidata precisó que "el hecho de que Marcha Patriótica tenga afinidad ideológica con los planteamientos o prácticas de las FARC, no justifica el hecho de aceptar prácticas inhumanas".

Según Ramírez, "para rechazar el secuestro y el reclutamiento de menores no se necesita pertenecer a alguna colectividad política en particular. Tan solo se necesita una pequeña dosis de sensatez".



De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación citado por Marta Lucía Ramírez, desde 1975 hasta 2014, las FARC reclutó a 11.556 niños.



"No estamos hablando de 'unos cuantos niños', como lo quiere hacer ver la Marcha Patriótica", precisó.



Ramírez hace parte, junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), de los líderes políticos que se opusieron al acuerdo de paz que el pasado 24 de noviembre firmaron el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



El 15 de mayo del año pasado los equipos negociadores del Gobierno y las FARC lograron un pacto para sacar a todos los menores de edad de las filas guerrilleras y facilitar su reintegración a la vida civil.



Actualmente son 13 los menores desmovilizados que se encuentran afiliados a salud, siete de ellos estudiando y seis en proceso de inscribirse para estudiar.



Las partes reactivaron el pasado 26 de enero el proceso de salida de los menores que estará liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y guiado por el recién creado Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Aunque para @marchapatriota los niños en filas de las FARC sean un asunto sin importancia, la sociedad colombiana no tolerará más cinismo. pic.twitter.com/hwpnvo2P9T — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 6 de febrero de 2017

Colaboración EFE

