¿Exceso de Photoshop? Oprah Winfrey aparece con tres manos en edición especial de la revista ‘Vanity Fair’

El Photoshop le jugó una mala pasada a la revista estadounidense de entretenimiento ‘Vanity Fair’, luego de que la famosa presentadora de televisión Oprah Winfrey apareciera con tres manos en una de las fotografías de la edición especial que todos los años la revista le dedica a Hollywood.

En la imagen de dicha sesión de fotos, se ve a Winfrey con una mano en su cintura, otra abrazando a la actriz Reese Witherspoon y la otra sobre su regazo.

"YOU get a hand! And YOU get a hand! And YOU get a hand!" pic.twitter.com/4lsl1vGW0K — Tim Marcin (@TimMarcin) 25 de enero de 2018

VEA TAMBIÉN: Demi Lovato ofrecerá terapia psicológica a sus fans antes de sus conciertos

En la publicación, que recoge a varias de las más importantes estrellas de cine y televisión, el exceso de retoque digital también afectó a Witherspoon, quien aparece con tres piernas en la fotografía.

“Bueno supongo que todos saben ahora... Tengo 3 piernas. Espero que todavía me acepten por lo que soy”, bromeó la actriz en su cuenta de Twitter sobre la publicación.

A lo que Winfrey respondió diciendo: “Acepto tu tercera pierna como tú aceptas mi tercera mano”.

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 de enero de 2018

La revista ya respondió a los usuarios de Twitter que han bromeado sobre estos retoques y respecto a Witherspoon dijo que mientras que les habría "encantado tener la exclusiva sobre las tres piernas de Reese, desafortunadamente solo es el forro del vestido". Sobre Oprah, repondió que "¿cómo podemos esperar que lo maneje todo con dos manos?”.

As for @Oprah, how can we expect her to juggle it all with just two hands?

¯\_(ツ)_/¯_/¯ (We are correcting this error​ online​.) https://t.co/QNd74YtSTz — VANITY FAIR (@VanityFair) 25 de enero de 2018

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24