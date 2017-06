Exdefensora venezolana Gabriela Ramírez aseguró que el Gobierno "está cerrando" la válvula jurisprudencial

La exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez, aseguró que la Constituyente no será válida porque tendrá el punto de vista de una sola corriente.

“Se está cerrando la válvula electoral, la vávula jurisprudencial donde ningún ciudadano prácticamente podrá acudir al tribunal a introducir una medida".

Ramírez señaló que el proceso debe enmedarse y encausado en un proceso Continente debido a que este es el que puede generar una asamblea con esta naturaleza en su conjunto.

“Esa premisa básica para instalar una asamblea Constituyente no está contemplada, si no está contemplada no tendría la cualidad constituyente, no podría disolver poderes y sus acciones no tendrían legitimidad”.

La exfuncionario explicó que los traidores son los que se apartaron del "espíritu de unirse al pueblo" y afirmó que la traición fue separarse del legado de Hugo Chávez.

Redacción NTN24 Venezuela

