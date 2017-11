Exigen al Defensor del Pueblo abogar por la libertad de trabajadora de la Alcaldía Metropolitana tras fuga de Ledezma

La defensa de Carmen Andarcia, trabajadora de la Alcaldía Metropolitana de Caracas exigió ante la Defensoría del Pueblo un pronunciamiento por parte del Defensor a fin de lograr la libertad de la funcionaria, detenida el pasado 20 de noviembre, solo dos días después de la fuga del alcalde Antonio Ledezma.

La abogada Lilia Camejo informó que desde ese día no ha tenido acceso a sus familiares ni a la defensa. “Le hacemos un llamado a la jueza, debe pronunciarse y solicitar al Sebin que conteste en qué condiciones se encuentra y solicite a libertad por cuanto no hay pruebas, ella no ha cometido delito alguno”, dijo.

Detalló que el citado día, Andarcia fue sacada de su residencia sin orden de aprehensión ni de allanamiento.

Cabe destacar que desde la fuga de Ledezma se desató una cacería de brujas y el régimen encarceló a más de 10 personas, entre ellas, funcionarios del Sebin.

Redacción NTN24 Venezuela

