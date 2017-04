Venezolanos en el exilio afirman que Rodríguez Zapatero canceló viaje a Miami para evadir protestas

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) señaló este miércoles que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero canceló su participación en un foro en EE.UU. para evadir las protestas de los venezolanos.

La manifestación estaba prevista para este jueves en las inmediaciones de un hotel del centro de Miami (Florida) durante la I Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica (Cibecom), en la que estaba prevista la participación de Rodríguez Zapatero.



José Antonio Colina, presidente de Veppex, señaló que Zapatero "no quiso sentir el rechazo de los venezolanos que no quieren su mediación por el apoyo que le ha brindado al régimen de (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro".



Los venezolanos "no queremos más intervencionismo de amigos de la dictadura que ayudan a quienes violan los derechos humanos", reiteró Veppex a Rodríguez Zapatero en un comunicado.



Según Colina, el expresidente del Gobierno español ha señalado en una declaración a la prensa que canceló su viaje a Miami por la delicada situación que está viviendo Venezuela y donde él desarrolla un papel de mediador.

La organización del evento de comunicaciones, sin embargo, no ha confirmado la cancelación de la presencia de Rodríguez Zapatero.



El expresidente español está programado, según la agenda, para una charla este jueves sobre "Reputación de los países y su relación con el desarrollo", en compañía del presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y exmandatario de Uruguay Luis Alberto Lacalle.

Colaboración EFE

