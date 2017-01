Exilio en Miami apoya decisión del Parlamento de declarar "abandono del cargo" de Maduro

El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) respaldó este martes la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de declarar el abandono del cargo por parte del presidente del país, Nicolás Maduro, pese a que el Tribunal Supremo sostiene que la cámara no tiene esa facultad.

En un comunicado divulgado en Miami (EE.UU.), donde tiene su sede, Veppex expresó su apoyo a la decisión de la AN, dominada por la oposición, y su deseo de que esta acción y la petición de elecciones anticipadas sean acompañadas de una "gran movilización nacional que congregue a todos los venezolanos que desesperadamente buscamos un cambio".



El acuerdo aprobado este lunes por el Parlamento venezolano señala que "la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales".



Los exiliados venezolano afirman en el comunicado que Venezuela es un "estado fallido y forajido donde sus funcionarios e instituciones funcionan como una mafia para proteger sus negocios en el narcotráfico y el terrorismo", lo que sitúa a Maduro en "abandono de su cargo al no cumplir las funciones establecidas en la Constitución".



Pero el jefe de la bancada del chavismo en el Parlamento venezolano, Héctor Rodríguez, dijo este lunes que el "abandono de cargo" de Maduro declarado por la AN es una "barbaridad desde el punto de vista jurídico".



Para Rodríguez, la decisión del Parlamento "es una acción inútil que no va a tener ningún efecto jurídico ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado".

Colaboración EFE

