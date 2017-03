Veppex alerta de presencia en EE. UU. de ex funcionarios venezolanos que "persiguieron y violaron los DDHH"

El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) alertó en una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly, de la presencia de ex funcionarios del país que "persiguieron, encarcelaron y violaron los derechos humanos".



En la carta, el grupo de exiliados venezolanos con sede en Miami informa a Kelly de que "jueces, fiscales y militares retirados (venezolanos) han viajado a EE.UU. para solicitar asilo u obtener tarjeta de residencia con visado de inversionistas".

La mayoría de estos ex funcionarios son personas que "no sólo apoyaron a un régimen que viola los derechos humanos, sino que también representa una amenaza a la seguridad" de Estados Unidos.



Por ello, Veppex pide a Kelly que tome medidas para que no se conceda a estos ex funcionarios venezolanos "ningún tipo de estatus migratorio, ni de refugiado ni de asilo".



"Estados Unidos no debe convertirse en un santuario de funcionarios venezolanos violadores de los derechos humanos", agrega la carta, en la que se citan los nombres una quincena de estos en territorio estadounidense.

Colaboración EFE

