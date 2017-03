Zayn Malik, exintegrante de One Direction, es galardonado de manera equivocada en los iHeartRadio Music Awards

Parece estar de moda el equivocarse a la hora de entregar los premios o al menos eso es lo que nos ha dejado la más reciente entrega de los premios Óscar y el concurso de Miss Universo.

Esta vez sucedió en los iHeartRadio Music Awards en California, donde se anunció al ex One Direction Zayn Malik como ganador en la categoría de mejor Vídeo Musical por su canción ‘Pillowtalk’, sin embargo el galardón no le correspondía al artista británico.

Al parecer las verdaderas ganadoras fueron las integrantes del grupo estadounidense Fifth Harmony por el video ‘Work From Home’ con Ty Dolla $ign.

Antes de conocer la incómoda noticia, Zayan había enviado saludos de agradecimiento por el premio en su cuenta de Twitter, donde incluso aparecía junto con su novia Gigi Hadid.

Por el momento el artista no se ha pronunciado sobre la bochornosa equivocación, sin embargo no se fue a casa con las manos vacías pues se llevó el premio en la categoría de mejor artista nuevo.