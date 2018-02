¡En la cima! Ed Sheeran fue el artista que más vendió álbumes en 2017, según IFPI

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), informó por medio de un comunicado que el cantante Ed Sheeran fue el artista que más álbumes vendió a nivel mundial durante el 2017.

Su tema 'Shape of you' fue el sencillo que más se comercializó en todo el mundo durante 2017 y su último proyecto '÷ (Divide)' -lanzado al mercado en el pasado marzo- fue el trabajo más vendido en todo el globo al registrarse 672.000 copias descargadas en su primera semana en el mercado.

“Ser coronado como la mayor estrella del mundo, con la canción que más vende y el álbum que más vende, es el resultado de años de ambición, creatividad, y trabajo duro a escala mundial”, indicó el consejero delegado y presidente de Warnes Music UK, Max Lousada, según reseña el medio de comunicación Infobae.

La IFPI indicó que el nombramiento del músico británico como "artista global más vendido", señala “el éxito récord sin precedentes” de su álbum '÷ (Divide)' y sus sencillos, entre ellos, 'Shape of you', 'Castle on the Hill', 'Galway Girl' y 'Perfect'.

"Un compositor, vocalista y artista realmente increíble, cuya habilidad para contar historias y hacer sentir a la gente es lo que hace que destaque del resto", aseguró Lousada.

Redacción NTN24

