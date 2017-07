Exministro de Chávez, Miguel Rodríguez Torres, advierte al país: Constituyente acabará con el gobierno

El exministro de Interior y Justicia durante el gobierno de Hugo Chávez, Miguel Rodríguez Torres, emitió un comunicado la noche de este sábado, en la víspera de la elección de una nueva asamblea nacional Constituyente para animar al país a continuar la lucha por restituir la democracia y advertir que el proceso que hoy impulsa el propio presidente Nicolás Maduro acabará "con la poca confianza que quedaba" en él y lo aislará del mundo.



A continuación, el comunicado:



A horas de que se consume la más burda violación de nuestra constitución, queremos presentarle al país algunas consideraciones:



1) Está ilegítima convocatoria a constituyente agudiza las contradicciones y coloca a nuestra sociedad en un incierto camino de violencia y confrontación extrema que nos conduce al borde del precipicio. Esto acelerado con los actos "constituyentes" que terminaran de destruir la poca institucionalidad que nos queda.



2)Esta decisión política de la cúpula psuvista está destinada al fracaso, en lo espiritual porque enfrenta a hermanos contra hermanos y cataliza el resentimiento que desde hace tiempo infecta nuestro cuerpo social. Esta "ANC" fracasará porque políticamente es antidemocrática, contraria al principio participativo que une a los venezolanos y excluye a las mayorías en beneficio de intereses mezquinos de una cúpula. Además, se ha ganado el repudio de muchas naciones que ven en la "ANC" la destrucción de la democracia y la instalación del absolutismo irracional. En lo económico fracasará porque no aborda la acelerada crisis económica que día a día sume a los venezolanos en la pobreza. Porque si algo de confianza quedaba en el gobierno, esta aberración la echará por la borda y aislará al gobierno de las fuerzas productivas nacionales y de toda posibilidad de refinanciar la deuda asfixiante, sin contar que el sistema cambiario y la caída del PIB están desparecidos del discurso oficial. Está destinada al fracaso porque la pobreza crecerá y dará al traste con los avances que logró el Cmdte Chavez en su reducción al flagelo. En fin, la obligación que ahora tenemos como sociedad es prepararnos a construir sobre semejante fracaso, alternativas políticas y económicas que permitan la pronta recuperación de Venezuela



3) Aunque el escenario parezca catastrófico hay poderosas fuerzas que nos unen y que deben servir para desarrollar una robusta base que apoye el proceso de reconstrucción nacional. Nuestra fe en Dios, el amor a nuestra historia, a nuestra tierra, a nuestro gentilicio, nuestra familia y el deseo de alcanzar la prosperidad, el orden, la justicia, la seguridad, la paz y un futuro prometedor para nuestras próximas generaciones nos obliga a trabajar para alcanzar la unidad superior necesaria que potencie nuestra capacidad de lucha política y nos conduzca a la victoria democrática que todos anhelamos. Esta unidad no obedecerá a razones orgánicas, se logrará cuando pongamos el interés nacional por encima de nuestros intereses personales y todas esas motivaciones previamente mencionadas nos muevan en un mismo sentido y una misma dirección: la democracia constitucional.



4) A quienes por alguna razón deben votar en contra de su voluntad solo le puedo decir que comprendo su dilema y los instó a revisar su conciencia. En el soberano desorden de esta elección partidista no hay manera de determinar realmente quien votó o no, pero repito, apelemos a nuestra conciencia moral y ella nos dará la respuesta correcta



5) En conclusión, no es tiempo de desesperanza, la lucha no es fácil pero debe ser motivante por todo lo que está en juego. No es tiempo de estar tristes ni deprimidos porque el compromiso es con el futuro y solo nosotros unidos podremos asumirlo y cumplirlo. Dios está con los venezolanos y a él pedimos a diario Protección y Fuerza para continuar. Seguro estamos que el deseo de renovación que mueve a los venezolanos alcanzará su plenitud en el corto plazo. Venezuela es Desafío de Todos los que la amamos, es Desafío de Todos los demócratas, es Desafío de Todos los Bolivarianos...



Miguel Rodríguez Torres

Presidente de MADDT

29JUL17