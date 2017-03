Expectativa mundial por la llegada al mercado de la nueva consola de Nintendo

La nueva consola de Nintendo, Switch, llegará este viernes al mercado rodeada de una gran expectativa ante el intento de la histórica compañía de cambiar la aproximación de los usuarios a los videojuegos.

Nintendo sacará a la venta en Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá y Europa un total de 2 millones de unidades en lo que se prevé que será un gran lanzamiento después de que los aficionados colapsaran la tienda "online" de la compañía el primer día de reservas el pasado mes de enero.

Se trata de la primera consola que Nintendo pone a la venta desde el lanzamiento en 2012 de la Wii U, de la que se han vendido unos 14 millones de unidades.

A pesar del escepticismo inicial cuando se anunció el precio en Japón 29.980 yenes (245 euros/ 264 dólares) y las características de la consola el pasado 13 de enero, que provocó una fuerte caída de las acciones de la compañía de Kioto, los números ponen de manifiesto una gran interés por el nuevo concepto de los creadores de Super Mario.

LE PUEDE INTERESAR --> Nintendo Switch, la consola que busca cambiar las reglas del juego y “abre un nuevo camino”

Japan Display, la compañía encargada de fabricar las pantallas que incorpora la consola, habría recibido un encargo de 10 millones de unidades hasta finales de 2017, según los datos publicados por The Wall Street Journal.

El director de desarrollo de la compañía, Shinya Takahashi, ha reconocido que Switch, una propuesta híbrida entre consola de sobremesa y portátil, busca hacerse un hueco frente a competidores más potentes gráficamente para marcar "un cambio hacia una nueva dirección" en el sector.

La prensa especializada, que ha tenido por adelantado acceso a la Switch, ha inundado la red con sus primeras impresiones.

El nuevo hardware de Nintendo cumple con su principal cometido y es "seductor" y "prometedor", pero tiene fallos y lacras que podría hacer duda a los compradores, según apuntas las reseñas publicadas por medios especializados como IGN, Kotaku, Polygon o Eurogamer.

VEA TAMBIÉN --> Nintendo Switch: La consola para jugar como, donde y con quien quiera

La decisión final del usuario radicará en el catálogo de juegos de la nueva consola, que contará con dos títulos de lanzamiento ("The Legend of Zelda: Breath of Fire" y "1-2 Switch") y que recibirá en los próximos meses más títulos, así como servicios "online", según destacaron medios locales como el Sankei Sports.

En cuanto a la reacción del mercado bursátil en el día previo al debut de Switch, los inversionistas de la Bolsa de Tokio volvieron a mostrar recelo ante la llegada del nuevo dispositivo y las acciones de la compañía nipona bajaron un 1,76 %.



Colaboración: EFE