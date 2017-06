Expectativa por anuncio de Donald Trump sobre decisión sobre permanencia en el Acuerdo de París este jueves

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará este jueves a las tres de la tarde en la Casa Blanca su decisión sobre la permanencia de su país en el Acuerdo de París del cambio climático.

Así lo confirmó el mandatario por medio de su cuenta de Twitter: “Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de País el jueves a las 15.00. Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!”

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!