Exportero colombiano, Faryd Mondragón, es asaltado en una tienda de deportes al norte de Bogotá

El exportero internacional colombiano Faryd Mondragón fue atracado por un hombre que, revólver en mano, lo despojó de un reloj de pulsera mientras visitaba una tienda de deportes en el norte de Bogotá.

"Me dijo directamente: dame el reloj o te disparo. Yo no entendía muy bien, porque la verdad es primera vez que me pasa", declaró el ahora comentarista de fútbol a noticias RCN Televisión.