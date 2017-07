Exportero paraguayo José Luis Chilavert recibió insultos de unos hinchas de River Plate en un aeropuerto de Argentina

El exportero paraguayo José Luis Chilavert fue blanco de insultos de parte de unos hinchas del club argentino River Plate en el aeropuerto internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El exjugador le relató a una radio local que golpeó a uno de los aficionados que lo estaba molestando.

"Le dije a los que insultaban que vinieran de a uno, pero no vino nadie. Uno solo se acercó, le di un sopapo (golpe) y lo tiré contra la pared", explicó.

"Eran como 90. En pleno vuelo cantaban tonterías, canciones de cancha. En un momento una azafata me pidió una foto. Me paré y me empezaron a insultar de nuevo", señaló el exportero de Paraguay que jugó los mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Chilavert contó además que los empleados de la aerolínea le recomendaron que no viajara. Sin embargo, el exarquero hizo caso omiso a la sugerencia: "nunca dudé en subir al avión. No robé ni soy delincuente".

