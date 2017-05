Expresidente chileno Sebastián Piñera declara como imputado por inversión en pesquera peruana durante su gobierno

El expresidente de Chile y aspirante a un nuevo mandato Sebastián Piñera fue interrogado durante tres horas por un fiscal, como imputado en el caso de una inversión realizada por una de sus empresas en una pesquera peruana durante su gobierno (2010-2014).

El interrogatorio al empresario y político conservador tuvo lugar en su oficina este viernes, un día después de que anunciara que establecerá un fideicomiso ciego para desligarse de sus millonarios negocios en Chile y el extranjero si gana las presidenciales del próximo noviembre.

A diferencia de lo que hizo cuando llegó por primera vez a la presidencia, el magnate, poseedor de una fortuna de 2.700 millones de dólares según la revista Forbes, dijo que su mujer y sus hijos tomarán medidas voluntarias para evitar conflictos de interés.

El fiscal Manuel Guerra, que interrogo a Piñera, confirmó a medios locales que el exmandatario "ha declarado en calidad de imputado".

"Lo que puedo decir, sin entrar en detalles, es que respondió cada una de las preguntas que le realizamos, sobre sus negocios en Exalmar y el proyecto de minera Dominga", añadió.

El caso se refiere al eventual uso de información privilegiada y negociación incompatible en la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar por parte de Bancard, una de las sociedades de Piñera, y se inició mediante una querella presentada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez.

La inversión se realizó mientras Piñera era presidente y Chile estaba enfrentando un litigio con Perú por los límites marítimos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el que el país austral perdió parte del territorio marítimo que hasta entonces había estado bajo su soberanía.

El pasado marzo, Gutiérrez amplió la querella para incluir en la investigación una inversión en la minera Dominga que Piñera y su familia hicieron a través de un fondo de inversión privado.

El empresario, cuya candidatura presidencial se dirimirá el próximo 2 de julio en unas primarias ante otros dos aspirantes de la derecha política, públicamente ha atribuido el caso a "una campaña canallesca" proveniente de la coalición oficialista Nueva Mayoría.

Las encuestas sitúan a Sebastián Piñera como favorito para ganar las primarias y los comicios presidenciales, previstos para el próximo 19 de noviembre.

En previsión de nuevos conflictos, Piñera anunció el jueves que su nuevo fideicomiso excede los requerimientos de la ley con el objetivo de que los ciudadanos "puedan constatar que no me anima ni me inspira otro interés que el de servir a Chile y a su gente".

"Mi compromiso esencial como presidente de Chile será dedicarme en plenitud a recuperar a nuestro país de la difícil situación de estancamiento y frustración en que hoy se encuentra y que tanto ha deteriorado la calidad de vida de las familias chilenas", aseguró.

Después de declarar ante el fiscal, Piñera concurrió el jueves por la noche a un popular restaurante de Santiago para participar en la celebración del 30 aniversario del partido Renovación Nacional (RN), integrante de la derechista coalición Chile Vamos.

