Expresidente de Pdvsa publicó videos donde solicita “a mi admirado Maduro” le permita defenderse de acusaciones

“He sido víctima de este ataque injustificado”, así lo aseguró el expresidente de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio Del Pino, quien fue aprehendido la noche de este miércoles por funcionarios del Dgcim.

Del Pino publicó dos videos a través de su cuenta en Twitter @delpinoeulogio, donde solicita al “mi admirado presidente Nicolás Maduro” la oportunidad de defenderse.

“He sido víctima de este ataque injustificado y también que al igual de las sanciones ilegales se me diere, a diferencia de los canadiense, el derecho a mi defensa a poder dar cuenta de cada una de las decisiones que yo avale con mi firma”, expresó.

Precisó que le habían llegado rumores de la orden de aprehensión y por esa razón grabó los videos.

“Se han concretado todos los rumores que me han llegado, una serie de acusaciones que han hecho en torno a mi trabajo en Pdvsa que hice del conocimiento a mi admirado presidente Nicolás Maduro (…) Él me dijo que no cayera en la guerra psicológica de quienes han traicionado la revolución y han destruido Pdvsa”.

