Expresidente de Perú Alejandro Toledo asegura que volverá al país si le garantizan "libertad para entrar y salir"

El expresidente de Perú Alejandro Toledo aseguró que él volverá a Perú siempre que tenga libertad para entrar y salir del país, según un fragmento de una entrevista que el exmandatario ofreció a la Agencia EFE.

"Si me dicen que tengo libertad para entrar y salir, y que cuando me necesiten me citan y yo regreso, no tengo ningún problema (de regresar)", aseguró Toledo, de acuerdo a una nota de la agencia.

"¿Cómo voy a entrar en la cárcel si no soy declarado culpable?", cuestionó Toledo Manrique, a quien le fue dictada una medida de prevención preventiva el pasado mes de febrero.

La medida de prisión preventiva que pesa sobre el expresidente es porque se le acusa de recibir sobornos de 20 millones de dólares de Odebrecht para otorgar la concesión de la carretera Interoceánica a esta multinacional.

Además, asegura que la orden que pesa en su contra se debe a "una acusación sin fundamento" basada en una "persecución política".

Dijo que la medida de prevención preventiva es aplicable “como dice Suiza y EE.UU., cuando existen evidencias probables de que la persona que ha cometido un delito pueda fugarse”.

"Yo no soy un fugitivo, mis huesos van a terminar en Cabana", reiteró el expresidente peruano, quien ya había pronunciado estas palabras hace un par de días en entrevista con el medio RPP, cuando también dijo “en dos o tres días vas a tener noticias muy fuertes y contundentes. Van a escuchar mi versión”.

