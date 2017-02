Exmandatario de Perú Ollanta Humala dice que no pertenece al "club de presidentes prófugos" por caso Odebrecht

El expresidente de Perú Ollanta Humala afirmó este viernes que no pertenece al "club de presidentes prófugos", al descartar actos de corrupción durante una citación de la Fiscalía sobre las investigaciones por la concesión del Gasoducto Sur Peruano a un consorcio liderado por la brasileña Odebrecht en su gestión.

El exmandatario fue citado en calidad de testigo a las pesquisas abiertas contra su esposa Nadine Heredia por presuntamente haber intervenido a favor de Odebrecht para ganar la concesión del gasoducto en 2014.

No obstante, la cita será reprogramada en una fecha por definir, según aclaró el mismo Humala a los periodistas.

"En mi caso yo resido en el Perú, trabajo en el país, tengo mi actividad política, tengo arraigo y no me he ido del Perú en ningún momento, estoy permanentemente a disposición de las autoridades y acato las normas del Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial", señaló.

"Obviamente, yo no pertenezco a ese club de presidentes prófugos o que se van fuera del país a vivir", dijo Humala en referencia a los exmandatarios Alejandro Toledo y Alan García.

Toledo tiene una orden de detención preventiva por la denuncia de haber recibido presuntamente una coima de 20 millones de dólares de Odebrecht, mientras que García llegó ayer de Madrid para acudir a brindar su declaración por el mismo caso que es investigado Humala.

García, que vive en España desde el año pasado, pidió ayer a la prensa que no lo metan "en la pandilla de los expresidentes" denunciados o sentenciados por corrupción.

"Yo le aseguro que nadie quisiera estar en el mismo saco con el señor García", respondió Humala a las palabras del líder del partido Aprista.

Colaboración EFE