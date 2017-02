Expresidente peruano Alejandro Toledo niega “rotundamente” haber recibido dinero de la constructora Odebrecht

El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), negó este sábado "absoluta, rotundamente" el haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para otorgarle la construcción de una carretera, tal y como denunciaron varios medios peruanos.



En una entrevista telefónica exclusiva con un diario peruano, Toledo se mostró confundido por la información e insistió "absoluta, rotunda, rotundamente" en que no tiene nada que ver con el dinero que la fiscalía habría encontrado en cuentas de su amigo Josef Maiman vinculadas a Odebrecht.



"Yo no tengo nada. Lo que ha dicho el señor Maiman es una prueba de él, que él tiene sus negocios. ¿Qué tienen que ver conmigo? Por favor", dijo Toledo.



El ex mandatario dijo no saber de la existencia de la declaración del expresidente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien según filtró la prensa habría entregado un documento a la fiscalía en el que señaló que se entregaron 20 millones de dólares a Maiman a petición de Toledo para adjudicar a la empresa la construcción de una carretera Interoceánica.



Toledo se preguntó en varias ocasiones dónde está ese "documento" y también mostró sorpresa al saber que ese dinero se habría entregado a pedido suyo.



"¿Para mí? ¿A dónde están los míos? Busquen mis cuentas, por favor", reclamó Toledo al diario.

Vea también- “Hay ya declaraciones que han hecho colaboradores en Brasil” contra Alejandro Toledo en caso Odebrecht: congresista peruano a NTN24



Según revelaron anoche los diarios La República y Correo en sus versiones digitales, Barata, acogido a la figura legal de "colaborador eficaz", habría confirmado a las fiscalías de Brasil y Perú que Toledo recibió ese soborno entre 2005 y 2008.



La prensa indicó además que es inminente el pedido del fiscal encargado del caso, Hamilton Castro, para detener a Toledo por los delitos de cohecho y lavado de activos.



En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.



El actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue ministro de Economía y primer ministro bajo el gobierno de Toledo.



En un mensaje en la red social Twitter, Kuczynski afirmó anoche que "la justicia debe ser igual para todos. Si alguien cometió corrupción, debe ser sancionado".

Colaboración EFE