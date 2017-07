Expresidente peruano Ollanta Humala se declara “perseguido político” pero descarta solicitar asilo en otro país

El expresidente peruano Ollanta Humala se declaró este martes “perseguido político” luego de que la fiscalía presentara una solicitud de prisión preventiva contra el exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, sin embargo, su abogado negó que la pareja vaya a pedir asilo en otro país.

Acompañado de su esposa, Humala aseguró en la puerta de su casa que afronta “una persecución política” desde que dejó la presidencia en 2016 y agregó que "frente a otros que no están acá (en el país) y sus procesos de investigación se pasan por agua tibia".

El expresidente manifestó su tranquilidad porque considera que el planteamiento del fiscal "es un absurdo" y recordó que los aportes de empresas privadas que reciben los partidos políticos para financiar sus campañas electorales son legales porque la norma no los prohíbe.

Humala acusó a la Fiscalía de ceder a una presión, porque "da la impresión de que quieren quedar bien con algún sector de la prensa o con el Congreso", el cual está dominado por el opositor partido fujimorista Fuerza Popular.

"Es inédito. Mi esposa nunca ha sido funcionaria pública y la judicializan como si lo fuera y a mí me investigan por mis orígenes, no por mi gestión. Los aportes de campaña no son ilegales. Son íntegramente legales. Si queremos que sean ilegales, cambiemos la ley", sugirió.

Por su parte, el abogado del exmandatario, Julio César Espinoza, dijo que "acudir a un asilo político no forma parte ni de la estrategia personal ni familiar, ni aún menos de la estrategia legal" de la pareja.

El Ministerio Público investiga a la expareja presidencial por presuntos aportes irregulares a la campaña de Humala e 2006 y 2011, además de haber recibido tres millones de dólares de la constructora Odebrecht.

Redacción NTN24

