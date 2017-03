Expresidentes latinoamericanos coinciden en que en Venezuela hay un "golpe de Estado"

El exmandatario chileno y actual candidato presidencial Sebastián Piñera catalogó como un "golpe de Estado" la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de sustituir en sus funciones al Parlamento.



A través de su cuenta en Twitter, Piñera calificó lo sucedido como "un paso inaceptable hacia una dictadura". Asimismo hizo un llamado a "Chile y todos los países demócratas a defender la libertad y democracia en Venezuela, invocando la Cláusula Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA)".



Esto, después de que este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela publicara una sentencia en la que decidía asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, mientras se mantenga lo que considera el "desacato" de este.



Por su parte, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, presentó una resolución en la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), que concluyó: "los partidos miembros de la IDC, saludamos la decisión mayoritaria de los miembros de la OEA en cuanto a asumir responsabilidad en búsqueda de caminos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, y lamentamos que otros Estados, en minoría, no se hayan percatado sobre el dilema moral que implica la cuestión venezolana, pues no se trata de un debate entre opciones o alternativas políticas o ideológicas planteadas en la región, democráticamente aceptables, sino del pedido – como lo hace el secretario Almagro – de realizar elecciones generales, sin medias tintas ni maquillajes, a fin de que el pueblo venezolano pueda desatarse, sin violencia, de la narco-dictadura militarizada que lo oprime cruentamente".