Exsecretario de la MUD critica que “quienes llaman a la abstención no han explicado qué hacer antes, durante y después de no votar"

El exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús ‘Chuo’ Torrealba, criticó este lunes que "quienes llaman a la abstención no han explicado qué hacer antes, durante y después de no votar".

LEA TAMBIÉN: Análisis AFP: Maduro busca el apoyo de aliados internacionales para cuestionadas elecciones

Entrevistado en Globovisión, Torrealba resaltó que "yo no estoy llamando ni a votar, ni a no votar, solo digo que quienes plantean no votar expliquen la acción”, de igual forma considera que el candidato opositor, Henri Falcón, “tiene que explicar cómo va a hacer que la gente vaya a votar y cómo va a defender el voto que obtenga”.

A juicio del activista social “ninguna dictadura va a dar las condiciones para ser desalojados del poder", por lo que considera que la MUD "tienen que ponerse de acuerdo” y agregó "tú no puedes hacer política desde twitter y el periscope, tienes que ir a la calle, con la gente”.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve