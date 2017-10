¡Extraordinaria! Esta es la millonaria suma de dinero que recibió la familia Kardashian por renovar contrato con el canal E!

La familia Kardashian renovó contrato con el canal E! para cinco temporadas más por la suma de 150 millones de dólares, lo que equivale a 30 millones de dólares por temporada, según el medio especializado TMZ.

El nuevo acuerdo firmado entre el clan de las Kardashian y E!, es el convenio más caro de la historia de los reality show, según el diario estadounidense Page Six.

El acuerdo fue cerrado por Kris Jenner y en la renovación estarían incluidas todas su hijas. Sin embargo, dentro de esta renovación no participarían ni su hijo, Rob Kardashian, ni su exesposo Bruce, ahora Caitlyn Jenner, ni el esposo de Kim Kardashian, el rapero Kanye West.

Según medios especializados, el contrato está diseñado para que sea la familia quien decida la forma en la que se va a repartir el dinero entre ellos. El reality 'Keeping Up with the Kardashians’ irá hasta el año 2019.

Redacción NTN24

