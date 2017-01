Facebook presenta fallas en algunas de sus páginas e Internet estalla con decenas de burlas y ‘memes’

“Se produjo un error. Estamos intentando resolver este problema cuanto antes”, es el mensaje que decenas de usuarios han encontrado al intentar ingresar a sus páginas de Facebook este viernes en distintos países, y como era de esperarse las redes sociales estallaron con divertidos ‘memes’.

Twitter fue la plataforma en la que las personas se burlaron de la caída de Facebook, mientras esperaban el regreso de las páginas que tenían la falla. Aquí algunos de estos:

When you thought you were finishing work on time then Facebook Business Manager goes down 😪 #NotCool #anychance pic.twitter.com/tOpB6jpTPP — Katy Paris Royce (@Katy_Paris) 13 de enero de 2017

Como cuando enloqueces porque falla la página de facebook que administras, pero luego sientes alivio al ver que todos están igual pic.twitter.com/wzmQcYEotn — César Palestina (@PalestinaCar) 13 de enero de 2017

