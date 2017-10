Familiares de presos políticos venezolanos denuncian que castigaron a quienes llamaron a votar

Por medio de un comunicado, firmado por al menos 18 familiares de presos políticos en Venezuela, estos denunciaron que tras la misiva que los encarcelados enviaron por las plataformas digitales al país, invitando a votar, han sido castigados.

Según el comunicado “el Comisario Carlos Calderón, jefe de los calabozos de El Helicoide, emitió órdenes de castigar a los firmantes”, así mismo manifestaron que desconocen el estado de los recluídos y el tiempo que pueda durar esta medida.

A continuación el comunicado :

CASTIGADOS POR LLAMAR AL VOTO

Nosotros, los familiares de los presos políticos abajo indicados, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para denunciar los castigos arbitrarios perpetrados el día de hoy, 11 de octubre de 2017, en los calabozos de El Helicoide (SEBIN), como respuesta al llamado que hicieran nuestros familiares a participar en las elecciones regionales del 15 de octubre.

Como consecuencia del llamado al voto, el SEBIN aisla y castiga a ciudadanos injustamente detenidos. Eso nos hace convocar ahora con mayor fuerza a la participación masiva de los venezolanos, a los venideros comicios electorales.

El Presidente y varios miembros del gobierno han reiterado su llamado a diálogo. No entendemos, cómo es posible llamar a un diálogo un día y al día siguiente castigar a los presos que convocan al pueblo a votar. ¿Acaso votar en Venezuela es un acto subversivo? ¿Acaso el voto es equiparable a una rebelión?. No, el voto es un instrumento de expresión de la soberanía, que no reside en la "revolución" sino en los venezolanos.

No es posible dialogar con una pistola en la cabeza. Nosotros reiteramos nuestra disposición a buscar una salida pacífica a los muchos problemas del país, no tenemos armas, no queremos violencia, no apoyamos injerencias militares en el mundo civil, pero no nos vamos a arrodillar. No regalaremos el voto de los venezolanos, porque nos ha costado sangre de héroes.

Nuestros seres más queridos están encerrados, pero hoy les prestamos nuestra voz, para que trasciendan los barrotes e inviten al pueblo de Venezuela a votar, masiva y firmemente. A votar con fuerza, a votar con rebeldía. Adicionalmente, hacemos del conocimiento del país y de la comunidad internacional, lo siguiente:

1. Que en respuesta al comunicado firmado por los presos políticos indicados, publicado en fecha 9 de octubre de 2017, el Comisario Carlos Calderón, jefe de los calabozos de El Helicoide, emitió órdenes de castigar a los firmantes.

2.Desconocemos el estado físico de nuestros hijos, esposos y hermanos. No se nos permite verificar que no hayan sido golpeados o maltratados.

3. Por información recibida de familiares de detenidos a quienes sí permitieron la visita, sabemos que nuestros seres queridos han sido encerrados y aislados, sin derecho a comunicarse con otras personas y a recibir visitas.

4. Desconocemos el alcance y duración de estas medidas.

Los presos políticos siempre con los venezolanos. Veremos juntos la libertad.

En Caracas, a los 12 días de octubre de 2017.

Firmas de los familiares de los presos que firmaron el comunicado

1. Nancy Morales de Ceballos, madre de Daniel Ceballos

2. Jaqueline Sandoval, familiar de Otoniel Guevara

3. Jaqueline Sandoval, esposa de Rolando Guevara

4. Jaqueline Sandoval, familiar de Juan Bautista Guevara

5. Alicia Hernández, madre de Franklin Hernández

6. Ana Maritza de Navarro, madre de Ronny Navarro

7. Carlos Giraldo, hermano de Juan Giraldo

8. Mary Poveda, madrina de Gregory Sanabria

9. Luz Lara Serrano, madre de Yon Goicoechea

10. Najhud Colina, esposa de Renzo Prieto

11. Carmen de Ramos, esposa de Alfredo Ramos

12. Jorge Fernández, padre de Vilca Fernández

13. Giannina Sguerzi, madre de Gabriel Valles

14. Elizabeth Ball de Picón, esposa de Roberto Picón

15. Isabel Abreu, madre de Danni Abreu

16. María Alejandra Rivera de García, esposa de José Vicente García

17. María Camero, madre de Leonel Sánchez

18. Jesús Marcano, representante de Carlos Pérez

