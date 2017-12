Camisetas de apoyo: Famosos se unen en defensa de los ‘dreamers’ en EE. UU.

Varios famosos del mundo del espectáculo se han unido en defensa de los ‘dreamers’, hijos de inmigrantes que llegaron a EE. UU. siendo niños y que esperan que el Congreso les ofrezca una alternativa legal para legalizarse y permanecer en la Unión Americana.

A través de sus redes sociales las estrellashan publicado fotografías utilizando una camiseta negra con la leyenda “We are all Dreamers” (Todos somos soñadores).

Con la etiqueta #DreamAct, buscan defender a los soñadores para que el Congreso de Estados Unidos reviva el Acta del Sueño, y con esto que los ‘dreamers’ tengan un amparo para evitar su deportación.

Entre ellos se encuentran la cantante Selena Gómez, la comediante Ellen DeGeneres, el cantante Pharrell Williams, la actriz Jessica Chastain, la supermodelo Naomi Campbell, la princesa del pop Britney Spears, entre otros.

#WeAreAllDreamers Congress must pass the #DreamAct to protect undocumented youth in the US. #WeAreAllDreamers .... https://t.co/tlg8wvSB97 pic.twitter.com/bIlrZtyEoH

RT @Biz:Calling on Congress to pass the #DreamAct. Because we are all Dreamers. https://t.co/TLVElHUmbI pic.twitter.com/zrElX8tk7p