FARC dicen necesitar al menos dos meses más para concluir desarme estipulado en acuerdo de paz con el Gobierno colombiano

Seusis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich, uno de los miembros del equipo negociador de la guerrilla de las FARC en el proceso de paz con el Gobierno colombiano, aseguró este viernes que necesitan al menos dos meses más para concluir con el proceso de entrega de armas.

En una rueda de prensa en Bogotá, Santrich dijo que "he hablado de que por lo menos (necesitamos) dos meses para terminar el proceso de dejación, más concreto no hay nada. Este tema está siendo tocado en este momento por una comisión de la guerrilla y del Gobierno, (así que) no puedo adelantar conclusiones hasta que termine la reunión".