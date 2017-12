Fergie habló sobre su adicción a las drogas: “Estaba alucinando a diario”

La cantante estadounidense Fergie habló recientemente en una entrevista sobre lo que vivió debido a la adicción a la metanfetamina contra la que luchó antes de conocer la fama de la mano de los Black Eyed Peas y dijo que “en su punto más bajo sufría de psicosis y demencia. Estaba alucinando a diario”.

"Tomó un año tras dejar de consumir esa droga para que los químicos en mi cerebro se asentaran y dejara de ver cosas. Estaba sentada ahí, viendo un conejo o una abeja”, añadió la artista al medio iNews.

Además, llegó a punto en el que pensó que la CIA, el FBI y un equipo SWAT la estaban siguiendo, y acudió a una iglesia.

“Intentaron echarme, porque me estaba moviendo por los pasillos de una manera loca, ya que pensé que había una cámara de infrarrojos en la iglesia tratando de verificar mi cuerpo. Pasé corriendo por el altar hacia un pasillo y dos personas me perseguían. Recuerdo pensar: ‘Si salgo y el equipo SWAT está ahí afuera, significa que he estado en lo cierto. Pero si no están ahí, entonces son las drogas haciéndome ver cosas y voy a terminar en una institución. Y si son realmente las drogas, no quiero vivir mi vida así más’. Salí de la iglesia y obviamente no había equipo SWAT, solo yo en un estacionamiento. Fue un momento liberador”, relató Fergie.

Además, dijo que lo de las drogas era “muy divertido…. hasta que dejó de serlo. Pero, ¿sabes qué? agradezco el día que me ocurrió a mí porque esa es mi fortaleza, mi fe, mi esperanza para algo mejor”.

Redacción NTN24

