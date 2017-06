"Fiebre aftosa en Venezuela es un riesgo para sus vecinos", dicen autoridades

El director de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) para América Latina, Luis Barcos, afirmó este martes que Venezuela supone un "riesgo" para sus vecinos en materia de fiebre aftosa, enfermedad animal que fue detectada en Colombia este fin de semana y que no se veía desde hace ocho años en la nación.



"Todo el mundo lo sabe y Venezuela también lo sabe", resaltó el funcionario en una entrevista telefónica con EFE, al ser preguntado sobre el impacto que tiene sobre países como Colombia o Brasil que el Gobierno de Caracas no tenga controlada la fiebre aftosa en su territorio.



El Gobierno colombiano informó el sábado de la detección de un foco de fiebre aftosa en una hacienda ganadera del departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, que obligó a establecer una zona de cuarentena y a sacrificar cientos de cabezas de ganado.



A raíz de la localización de este foco de fiebre aftosa, enfermedad muy perjudicial para la industria ganadera pero no transmisible a los seres humanos, Colombia perdió su estatus de país "libre" de esta dolencia gracias a la vacunación, decisión que dificulta la exportación de carne colombiana a los mercados internacionales.



"Todavía no podemos afirmar el motivo del foco, en Colombia hay una excelente cobertura de vacunación. Estamos esperando el análisis y las investigaciones", apuntó Barcos.



Asimismo, el funcionario precisó que cuando un país notifica la detección de un foco de una enfermedad como la fiebre aftosa "demuestra un espíritu de transparencia" que a medio plazo puede ayudar más que perjudicar las negociaciones para captar nuevos mercados para su industria cárnica.



Finalmente, el responsable de la OIE destacó su confianza en que Colombia supere "rápidamente" el problema de la fiebre aftosa.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve