Figuras del fútbol agradecen y se despiden de Ronaldinho quien se retiró del fútbol como jugador

Tras el partido de despedida del martes de Ronaldinho Gaúcho, uno de los jugadores más importantes del mundo, varios jugadores expresaron en sus redes sociales lo mucho que estiman al astro brasileño y le desearon muchos éxitos en su nuevo camino.

Futbolistas como Neymar, Iker Casillas y hasta la nueva adquisición del Barcelona, el colombiano Yerry Mina despidieron a Ronaldinho con un sentido mensaje. El FC Barcelona, club en el que se hizo famoso el brasileño, también hizo un recopilación de los 10 mejores momentos del crack sudamericano con la camiseta blaugrana.

"Es una honra formar parte de su historia. Siempre me recordaré de tu alegría en la cancha. Dejaste un legado que difícilmente será superado en el fútbol arte", afirmó Neymar en un mensaje en su cuenta en Instagram.

“Me tocó sufrirte, pero como amante del fútbol también te disfrute. Que vaya genial!”, expresó Iker Casillas, portero que disputó varios clásicos en España contra Ronaldinho.

“Siempre fuiste una referencia para todos, una leyenda, tu enseñaste a todo el mundo a creer en la magia. La sonrisa del fútbol. Siempre serás presente de este deporte hermano”, apuntó Yerry Mina, el defensa colombiano.

“La sonrisa del fútbol. La magia del Camp Nou. ¡Gracias por todo!”, escribió el FC Barcelona.

“Hombre que encantó al San Siro y a cada fan del fútbol”, posteó el Milán, club italiano en el que también militó el brasileño.

Goal of the Day from the Man of the Day

Take a bow, @10Ronaldinho! 🇧🇷

Just listen to the crowd roar!

RONALDINHOOOOOOO sotto la Sud... nel Derby

L'urlo di San Siro!#ObrigadoDinho 🤙🏿 pic.twitter.com/FnYWC9lRHn