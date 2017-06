Fiscal general de Colombia asegura que se han incautado bienes de las FARC que superan el billón de pesos

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia, informó este lunes que a la guerrilla de las FARC se le han incautado 3.389 bienes cuyo valor supera los 1.1 billones de pesos.

"#Fiscalía ha logrado afectar 3.389 bienes de propiedad de las #FARC, cuyo valor supera los 1,1 billones de pesos": Fiscal #NéstorHMartínez — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 5 de junio de 2017

Según indicó Martínez, se realizará un “operativo de cooperación judicial con apoyo de autoridades de Estados Unidos y Centroamérica por existencia de activos de las FARC en el exterior”.

A propósito de esto, el jefe del ente acusador indicó que Costa Rica les entregó 480.000 dólares encontrados en una caleta en ese país, imputables a dineros ilícitos de las FARC.

Además, dijo que el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, le hizo saber sobre la decisión del Gobierno de ese país de expedir un decreto para acotar fines del fondo que se crearía con los bienes de las FARC.

Celebro decisión de gobierno de expedir decreto para acotar fines del fondo que se crearía con bienes FARC;me lo expresó Rafael Pardo:Fiscal — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 5 de junio de 2017

“Mucho me complace manifestar que he conversado con el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, y me ha manifestado que el Gobierno ha tomado la decisión de acotar los fines de este fondo y que lo que tiene que ver con recursos para algunos programas en los cuales pueden ser beneficiarias las FARC, exclusivamente sería para programas de atención del listado del conflicto armado del movimiento que sea reinsertado”, dijo el fiscal general, según medios locales.

“Fiscalía ha sostenido que no es posible que con activos de las FARC se ejerza democracia porque generaría inequidad en debate político”, añadió el fiscal en ese sentido.

Redacción NTN24

