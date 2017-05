La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo en una entrevista a The Wall Street Journal que "No podemos demandar comportamiento pacífico y legal a ciudadanos si el Estado toma decisiones no acordes a la ley", con respecto a las protestas del último mes en Venezuela.

Ortega ratificó que la Constitución de 1999 es "imbatible" y que es la constitución de Chávez.

Redacción NTN24 Venezuela

