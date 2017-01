Trump despide a fiscal general interina de EE. UU. que había ordenado no defender veto migratorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relevó del cargo a la fiscal general, Sally Yates, después de que esta se negara a defender en los tribunales el veto a inmigrantes y refugiados impuesto por la Casa Blanca el pasado viernes 27 de enero.



A través de un comunicado la Casa Blanca resaltó que "Yates traicionó al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos".

.@POTUS has named Dana Boente, US Attorney for the Eastern District of VA as Acting Attorney General. Sally Yates has been relieved.