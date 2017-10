Fiscal Ortega Díaz llevará a la Corte Penal Internacional denuncias de torturas contra manifestantes venezolanos

La Fiscal General venezolana Luisa Ortega y quien fue destituida por la Constituyente madurista elevará ante la Corte Penal Internacional en La Haya las denuncias de torturas contra jóvenes manifestantes, quienes tuvieron que huir a Colombia.

La funcionaria se reunió el sábado con los jóvenes en el país vecino y le relataron la pesadilla que vivieron cuando fueron detenidos por participar en protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.

“A mí me desnudaron, me pusieron agua en los pies y me hacían descargas eléctricas”, aseguró una de las víctimas.

Otro de los jóvenes expresó que fue puesto preso solo por evitar que las fuerzas represivas se llevaran a una menor de edad. “Estuve dos días en el Helicoide, me interrogaban a cada momento, me detuvieron solo por ser miembro del Movimiento Estudiantil (…) hasta a mi padre secuestraron para evitar que yo protestara".

Durante las protestas antigubernamentales suscitadas entre abril y julio de este año, la Guardia Nacional, Policía Nacional y demás cuerpos del Estado arremetieron contra manifestantes. Cientos fueron puestos presos y más de 90 fueron asesinados mientras protestaban.

Redacción NTN24 Venezuela