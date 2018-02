Fiscal Tarek William Saab dice que Colombia está planeando una “intervención militar” a Venezuela

El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, denunció que, a su juicio, Colombia está planeando una “intervención militar” a Venezuela.

“Hoy desde Colombia, y así lo denuncio como fiscal general de la República, se está planeando, nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad como es el bombardeo militar, la invasión militar, la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela”, dijo este lunes durante una rueda de prensa por el aniversario de la fundación de Barcelona, capital del estado Anzoátegui.

En este sentido, Saab pidió a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN) defender el territorio venezolano, con el fin de una “ocupación extranjera”.

“Eso no lo vamos a permitir. Aquí está la Fuerza Armada, el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de Bolívar. Que lo entienda Colombia; acá vamos a combatir y a resistir; no tenemos miedo”, agregó.

El pasado viernes el excanciller venezolano Roy Chaderton apuntó en esa dirección al defender en una entrevista televisiva la existencia de una "expectativa" de invasión militar al país, aunque no aclaró por parte de quien.

"En el intento alocado de invadir nuestro país cada esquina va a ser una trinchera y cada ventana un espacio para un francotirador patriota", afirmó Chaderton.

Venezuela y Colombia lo divide una frontera de más de 2.200 kilómetros cuya relación se ha visto tensa, debido al éxodo masivo de migrantes venezolanos que piden asilo en el vecino país.

