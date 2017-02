Fiscalía panameña allana oficinas de hijos del expresidente Ricardo Martinelli como parte de la investigación por caso Odebrecht

Fiscales y policías panameños allanaron este jueves varias oficinas de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli y de una abogada cercana a su familia, como parte de la investigación sobre el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Los allanamientos se producen un día después de que la abogada panameña Vargas, vinculada a la familia Martinelli, fuera detenida preventivamente tras declarar ante la Fiscalía Especial Anticorrupción por el escándalo de Odebrecht.

Cruz indicó que el allanamiento estaría relacionado con las declaraciones formuladas por Vargas a la fiscalía.

Martinelli afirmó en Twitter que sus hijos "no viven en Panamá (desde) hace años", y calificó los hechos como "un súper show carnavalesco para desviar la atención" por parte del actual gobierno de Juan Carlos Varela.

Mis hijos NO viven Panamá hace años. El llevarse vídeo cumpleaños y bodas es un abuso más. Varela detrás d todo por órdenes de Lucifer Motta

Me informan de un súper show carnavalesco para desviar atención. Solo me resta decir "Dios perdónalos a todos porque no saben lo que hacen"