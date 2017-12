Fiscalizaciones a comercios y obligación de rebajar precios: Las repetidas prácticas del gobierno en época navideña

Tal como en años anteriores el gobierno ha desplegado desde finales del mes de noviembre varios operativos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) para fiscalizar y obligar a los comerciantes a rebajar los precios de sus productos en establecimientos de todo el país.

El sábado, superintendente William Contreras, dirigió la revisión en 250 comercios del bulevar Sabana Grande de Caracas. "Hemos desplegado un dispositivo para atender el llamado de atención y exigencia de la población que en esta época concurre comercios de venta de ropa y calzados. En el caso de Caracas están desplegados 350 funcionarios pero a nivel nacional estamos abordando 1.202 establecimientos de este tipo, donde hemos ordenado ajuste de precios", dijo en declaraciones a VTV.

Desde ventas de alimentos, ropa, calzado y otros rubros, todos están siendo supervisados desde cerca por Contreras, caracterizado por atropellar y tratar denigrantemente a dueños de locales comerciales, amenazándolos con detenerlos y tomar los comercios cuyas santamarías estén cerradas.

En el interior del país las colas no se hicieron esperar y ante la frustración de no conseguir nada qué llevarse a casa, muchos se agitaron pero no pasó mayores.

Cabe destacar las órdenes que dio Nicolás Maduro, envalentonado en 2013 de bajar los precios de la cadena de productos electrodomésticos Daka y que devino en una ola de saqueos e histeria en todo el país. El año pasado lo hicieron con Kreisel la empresa manufacturera de juguetes, ene se entonces fueron víctimas del decomiso de más de tres millones de juegos, amparada bajo una supuesta "ofensiva económica".

El "modus operandi" es el mismo, pero este año la aplastante inflación que pulveriza a diario la economía de los venezolanos dejarán a miles sin poder llevar a casa productos indispensables.

Redacción NTN24 Venezuela

