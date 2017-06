¡Hay pelea! Floyd Maywether Jr. regresa de su retiro para enfrentarse al luchador de MMA Conor McGregor en agosto

El mítico boxeador Floyd Mayweather Jr. regresará de su retiro para enfrentarse a la superestrella de las artes marciales mixtas Conor Mcgregor. El combate fue confirmado en la noche de este miércoles y tendrá lugar en Las Vegas, EE. UU., el próximo 26 de Agosto.

Tanto Mayweather como McGregor confirmaron la noticia a través de sus redes sociales en lo que seguramente será el PPV más productivo del año.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft