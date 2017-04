Foro Penal Venezolano: 67 manifestantes siguen detenidos por protestas de esta semana

La ONG Foro Penal Venezolano dijo este sábado a EFE que esta semana fueron arrestadas 105 personas, de las que 67 permanecen detenidas, durante las manifestaciones convocadas por la oposición, la mayoría en contra de magistrados del Tribunal Supremo a quienes acusan de haber dado un "golpe de Estado".

"Desde el 4 al 7 de abril van 105 detenidos, todos en manifestaciones, de los que 67 todavía están arrestados", indicó el director de la ONG, Alfredo Romero, tras precisar que este último balance incluye a dos personas que fueron aprehendidas el viernes en el estado Carabobo.



La oposición venezolana convocó esta semana a manifestarse en apoyo al Parlamento, que el miércoles inició un procedimiento contra los jueces que firmaron dos sentencias, ya revocadas, en las que despojaban al Poder Legislativo de sus funciones y limitaban la inmunidad de sus diputados.



Romero aseguró 13 de las 67 personas que siguen detenidas ya recibieron un beneficio de libertad bajo fianza que no se ha concretado y que cerca de la mitad de los detenidos no han sido presentados ante los tribunales, aunque una decena de ellos estaba hoy cumpliendo este procedimiento.



Asimismo, detalló que el balance total incluye a 14 personas que fueron arrestadas en el estado Mérida, ubicado en los Andes venezolanos, 10 en Lara (centro occidente), cinco en Anzoátegui (nororiente), 49 en Caracas, y otros en Portuguesa, Miranda, Nueva Esparta y Táchira, que ya fueron liberados.



"Aunque ha habido también detenciones selectivas que no están contadas allí", agregó y, en este sentido, explicó que un tribunal militar dictó privativa de libertad contra un ciudadano llamado Conrado Cifuentes, que fue imputado por "agresión a centinela y apropiación de bienes de la Fuerzas Armadas".



Romero expresó que están analizando la cifra de "presos políticos" en el país. "Pero por ahora podemos hablar de 118", prosiguió.



También precisó que tres menores de edad han sido detenidos en todas estas protestas, la mayoría convocadas por la oposición venezolana para manifestarse contra el Supremo.



Por último, señaló que las 13 personas que recibieron este viernes el beneficio de libertad bajo fianza no podrán salir de los calabozos hasta después de la Semana Santa.

Las manifestaciones han dejado varias decenas de heridos, según la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mientras que el Gobierno ha reportado una veintena de detenidos.



La noche del jueves un joven de 19 años murió durante una manifestación opositora en las afueras de Caracas, aunque el Gobierno ha asegurado que la víctima no participaba en la protesta.



Por este hecho, la Fiscalía venezolana imputará a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

