Foro Penal Venezolano rechaza señalamientos hechos por el presidente Maduro en el programa “Salvados” de España

La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) rechazó este lunes los señalamientos realizados por el presidente Nicolás Maduro al programa español “Salvados” conducido por el periodista Jordi Evole, en los que califica a la directiva de esta organización como “delincuentes” y asegura que es financiada por los organismos de inteligencia de Estados Unidos.

A través de un comunicado de prensa el FPV rechazó de forma categórica los señalamientos y dejaron claro que el gobierno venezolano puede verificar que ninguno de los miembros de la directiva, ni sus abogados voluntarios, “han sido condenados o han incurrido jamás en la comisión de delito alguno, mucho menos en la comisión de supuestos ‘delitos graves’”.

Al mismo tiempo ratificaron su “compromiso con Venezuela, con la libertad, con la construcción de un mejor país y con la defensa objetiva, imparcial, gratuita y al alcance de todos los ciudadanos, sin sesgos o distinciones, de los DDHH en general”.

Texto del Comunicado:

EL FORO PENAL ANTE LAS AFIRMACIONES FORMULADAS POR NICOLÁS MADURO EN ENTREVISTA CONCEDIDA A JORDI EVOLE EN EL PROGRAMA DE TV “SALVADOS” TRANSMITIDO EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017

Durante la noche del 12 de noviembre de 2017, en el programa “Salvados” transmitido en España y a través de las redes sociales, conducido por el periodista español Jordi Evole, fue presentada una entrevista hecha al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de Venezuela. En dicha entrevista, el ciudadano Maduro Moros afirmó textualmente, entre otras cosas, que “…El Foro Penal Venezolano es un organismo que es dirigido por gente que estuvo incursa en delitos graves en el país, delincuentes, y es financiado por organismos de inteligencia de los Estados Unidos…”.

En este sentido expresamos lo siguiente:

PRIMERO: Rechazamos categóricamente tales afirmaciones y señalamientos. Tal y como puede verificarlo fácilmente el gobierno venezolano cuando así lo considere conveniente, ninguno de los miembros de la Directiva del Foro Penal, ni sus abogados voluntarios, han sido condenados o han incurrido jamás en la comisión de delito alguno, mucho menos en la comisión de supuestos “delitos graves”.

SEGUNDO: Ratificamos nuestro compromiso con Venezuela, con la libertad, con la construcción de un mejor país y con la defensa objetiva, imparcial, gratuita y al alcance de todos los ciudadanos, sin sesgos o distinciones, de los DDHH en general. Para ello, estamos a la disposición de quien así lo requiera, incluso si se trata de órganos del Poder Público o del gobierno en Venezuela que, por cierto, en no pocas oportunidades ha validado la objetividad y el legítimo desempeño del Foro Penal, y no ha dudado en solicitar de nuestra ONG, cuando así lo ha considerado conveniente, datos y estadísticas sobre el fenómeno de la persecución por motivos políticos en el país, tal y como ocurrió recientemente, cuando en fecha 23 de agosto de 2017, según oficio No. SE-2017-0003, por parte de la “Comisión para la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública”, nos fue requerida información a nuestra disposición sobre el número e identidades de los, para esa fecha, presos políticos en Venezuela.

TERCERO: Nuestro objetivo, que no abandonaremos, es la defensa y promoción de los derechos humanos, independientemente de quien sea la víctima, quien sea el que los vulnere o de quien esté coyunturalmente en el poder. Históricamente, incluso quienes han estado en el gobierno muchas veces han solicitado nuestra asistencia cuando han sido víctimas de violaciones graves a los DDHH, y así será también en el futuro, para todos los ciudadanos, incluso en el supuesto de que eventualmente quienes hoy militan en las filas del oficialismo sean víctimas de violaciones a sus DDHH. Cuando se trata de defender los DDHH, el Foro Penal no discrimina.

CUARTO: No hemos recibido, ni recibiremos, financiamiento o aportes monetarios ni de ningún otro tipo por parte de organismos o agencias de inteligencia o de contrainteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica ni de ningún otro país.

Desde el Foro Penal reiteramos nuestra absoluta disposición a lograr que el respeto a los DDHH se haga un punto de encuentro entre todos los venezolanos para lograr, desde su promoción y defensa, una transición hacia un país en libertad.

En Caracas, a los 13 días del mes de noviembre de 2017.

Redacción NTN24 Venezuela

