“Esto es sexista y ridículo”: actriz Jennifer Lawrence sobre polémica por usar vestido descubierto pese al frío de Londres

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence decidió responder a las críticas de algunos cibernautas que la señalaron por usar un descubierto vestido Versace en la presentación de la película ‘Red Sparrow’ en Londres, donde se registraba un clima de entre 8 a 10 grados.

“Esto no solo es completamente ridículo, estoy extremadamente ofendida. Ese vestido de Versace fue fabuloso, ¿creen que voy a cubrir ese precioso vestido con un abrigo y una bufanda? Estuve afuera por cinco minutos. Me hubiera parado en la nieve por ese vestido porque amo la moda y esa fue mi elección”, escribió la actriz en su cuenta en Facebook.

Lawrence, quien fue criticada por algunos usuarios de las redes sociales supuestamente por demostrar las presiones de las mujeres del espectáculo por lucir hermosas pese a las condiciones climáticas, remató escribiendo: “Esto es sexista, esto es ridículo, esto no es feminismo. Exagerar la reacción sobre todo lo que alguien dice o hace, crear controversia sobre cosas tontas e inocuas como lo que elijo usar o no usar, no nos está moviendo hacia adelante. Está creando distracciones tontas de problemas reales”.

Esta fue una de las fotografías que despertó polémica en las redes sociales:

