Freddy Bernal amenaza con usar fusil AK-47 para "defender" a "la patria" ante supuesta intervención

Este jueves, el Jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal, emitió unas declaraciones en “defensa de la Constitución” luego que la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitara la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según Bernal, “si fuese necesario que cada hombre, que cada mujer, tuviera que agarrar un kalashnikov (fusil AK-47) para defender la patria de Bolívar (libertador), estoy seguro que estaríamos dispuestos a hacerlo”.

Estas desafortunadas declaraciones las dijo el oficialista durante la concentración que convocó el Gobierno en la ciudad de Caracas. Marcha que se realizó paralelamente con la de la oposición y que fue reprimida por la fuerza de orden público con bombas lacrimógenas y perdigones.

Bernal también fustigó al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, por supuestamente promover la violencia en el país y dijo que “está buscando muertos”.

“Señor Capriles, usted está jugando a intentar incendiar al país. Usted buscando unos muertos (…) Señor Capriles, yo sé que el Departamento de Estado le dio la orden: ‘Busque unos muertos, incendie el país y nosotros aplicamos la Carta Democrática e intervenimos Venezuela’”, dijo Bernal.

Advirtió que el líder opositor “será el responsable ante la justicia venezolana por lo que pueda pasar en los próximos días” en el país. Y pidió además que no aceptará lamentos.

“Después no venga a llorar. Después no venga como una mamita a decir que usted es un preso político. Después no venga a llorar que es un perseguido político”, agregó.

También mencionó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y pidió “dejar el show” con relación a las denuncias que ha hecho contra el Gobierno de Venezuela y el golpe de Estado que le dio al Parlamento a través de dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en las que se referían a la usurpación de las funciones de la Asamblea y la inmunidad parlamentaria.

“Así como el señor Leopoldo (López) fue condenado a varios años de cárcel por homicida, no venga usted a llorar si un día de estos ocurre una desgracia y termina usted en la cárcel con su amigo Leopodo López y su amigo Julio Borges”, sentenció Bernal.

Aponte apoya a Bernal

Por su parte, el dirigente del PSUV, Daniel Aponte, dijo apoyar a Bernal en su amenaza de sacar una kalashnikov para defender al Gobierno Nacional. “No vamos a permitir que entren al municipio Libertador. El pueblo chavista estará en la calle. Dejen quieto al que está quieto”, dijo en el programa Primera Página de Globovisión.

El oficialista criticó a Julio Borges y Lilian Tintori porque, a pesar de ser los convocantes de la movilización opositora de este jueves, no estuvieron presentes. Ambos se encuentran fuera del país denunciando la situación en Venezuela.

También repudió la muerte del joven de 19 años durante protestas en los Altos Mirandinos. “Es un fallecimiento que repudiamos, no apostamos a la muerte sino a la vida”, agregó.

