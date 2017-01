Freddy Guevara: Hay que olvidar la ilusión de institucionalidad y hacer frente a la dictadura

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Freddy Guevara, pidió a los miembros de la Cámara olvidar la "institucionalidad" y hacer frente a la "dictadura" que es, según él, el Gobierno que preside Nicolás Maduro.

"Las decisiones que tenemos que tomar en la AN tenemos que tomarlas teniendo en cuentas varias cosas, primero que estamos en dictadura, hay que dejarse de la ilusión institucional, nosotros no podemos seguir siguiéndole juego a un Gobierno que se convirtió en dictadura", dijo Guevara en una entrevista con el canal privado Globovisión.



A su juicio, una muestra de ello es que el Gobierno venezolano ha impedido la celebración del referendo revocatorio del mandato presidencial, y que siga sin saberse con certeza cuándo se harán las elecciones de gobernadores que debieron hacerse el año pasado, y las de alcaldes que deberían hacerse en el primer semestre de este año.



Guevara, que es además coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), el partido fundado por el encarcelado Leopoldo López y que rechazó participar en el diálogo con el Gobierno, instó a sus compañeros de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a tomar una sola posición frente a las acciones que emprenden para hacer frente al Ejecutivo.



"Nosotros no podemos seguir nadando en dos aguas (...) nosotros no podemos seguir jugando a que estamos en una ilusión institucional y que el Gobierno nos va a reconocer", dijo.

"O reconocen la institucionalidad dictatorial o reconocen la Constitución", agregó refiriéndose a la posición que espera asuman los partidos políticos de la plataforma antichavista.



La AN, de mayoría opositora, declaró el lunes el "abandono de cargo" por parte de Maduro, alegando que su desempeño está al margen de la Constitución, y demandó una salida electoral a la crisis venezolana.



Guevara ha insistido en que la oposición debe presionar en las calles para que la declaratoria del Parlamento se haga efectiva, y para ello promueve una movilización el próximo 23 de enero, día en que los venezolanos celebran el "Día de la Democracia".

Redacción NTN24 Venezuela

