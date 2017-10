Fuerte confesión: actriz Reese Whiterspoon rompió el silencio sobre la agresión sexual de la que fue víctima a los 16 años

La famosa actriz de Hollywood, Reese Whiterspoon, realizó una dramática revelación durante un evento realizado por la revista Elle. La protagonista de la película ‘legalmente rubia’ confesó que fue víctima de acoso sexual a sus 16 años sumándose así a varias actrices de la industria que han contado sus amargas experiencias.

“Tuve mis propias experiencias que se volvieron muy vívidas y me cuesta mucho dormir, pensar y comunicar muchos sentimientos, he sufrido ansiedad…, honestamente, la culpa de no haberlo hablado antes. Siento una verdadera repulsión con el director que me acosó cuando tenía 16 años y enojo con los agentes y los productores que me hicieron sentir que el silencio era una condición de mi empleo", afirmó la protagonista de la serie de HBO ‘Big Little Lies’.

Además, Whiterspoon agregó que ese no fue el único episodio de esa índole que sufrió en su carrera: "desearía poder decirles que fue un incidente aislado en mi carrera, pero tristemente no lo fue. Tuvo múltiples experiencias de hostigamiento y agresión sexual".

La actriz de 41 años mantuvo oculto esta terrible experiencia durante 25 años por recomendación de sus agentes. Sin embargo, decidió romper el silencio sumándose a un grupo de mujeres que en Hollywood, aprovechando el escándalo del productor Harvey Weinstein, contaron sus agresiones sexuales.

A pesar de no revelar el nombre del director que la acosó ni los de los agentes que le sugirieron guardar silencio, afirmó haberse quitado “un peso de encima” contando su historia.

Redacción NTN24

