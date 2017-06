Fuerte explosión se registró en la Universidad Murray State de Kentucky dejando al menos un herido

Una fuga de gas habría ocasionado una explosión en el Richmond Hall de la Universidad The Murray State en Kentucky y hasta el momento se registra una persona herida, informan las autoridades.

El director de emergencias del Condado de Calloway, Bill Call, fue el que confirmó la causa del estallido.

Las autoridades le recomiendan a la comunidad permanecer lo más lejos posible del área.

Calloway County Emergency Management Director Bill Call tells WPSD the explosion at Richmond Hall was the result of a gas leak.

There was an explosion at Richmond Hall. Emergency Personnel are on the scene. Stay out of the area.