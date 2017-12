¡Fuertes palabras! Pamela Anderson criticó a las mujeres que han denunciado acoso sexual en Hollywood

Pamela Anderson expuso públicamente su opinión acerca de las denuncias de acoso sexual en Hollywood. La ex conejita de ‘Playboy’ tuvo fuertes palabras para las mujeres denunciantes y reveló un episodio que tuvo con el productor Harvey Weinstein en 2008, cuando este le hizo saber el poder que tenía y le debía agradecer la oportunidad que dio al ofrecerle un papel.

"Me llamó y me dijo: 'pequeña, tienes muchísima suerte de que te haya puesto en mi película, eres Pamela Anderson y no te mereces nada. Si no haces esto, nunca volverás a trabajar en esta ciudad (…) sabes dónde te metes cuando entras sola en la habitación de un hotel", agregó la actriz.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24