Futbolista Andrés Iniesta se pronunció por primera vez sobre conflicto en Cataluña por referendo separatista

El capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, se manifestó por primera vez sobre el conflicto político que vive Cataluña por referendo separatista considerado ilegal por el Gobierno español, e hizo un llamado al diálogo entre los representantes del Gobierno de Cataluña y el de España, a través de un mensaje en sus redes sociales.

“(…) Dialoguen, los responsables de todo dialoguen. Háganlo por todos nosotros. Merecemos vivir en paz", escribió Iniesta en su cuenta oficial de Facebook, mientras se encuentra recuperándose de una lesión.

El deportista se suma a las declaraciones hechas por el también jugador del Barcelona Gerard Piqué, quien dijo en rueda de prensa que aunque no es su caso, cree que “un independentista podría jugar en la selección española porque no hay selección catalana y el independentista no tiene nada en contra de España”, luego que la hinchada nacional arremetiera en su contra por su postura frente al ilegal referendo independentista catalán.

Redacción NTN24

