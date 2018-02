¡Menos mal no es arquero! Futbolista Luis Fernando Muriel falló mientras ayudaba al portero del Sevilla a adivinar un penalti

El futbolista colombiano Luis Fernando Muriel, quien milita en el Sevilla, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se burlaba de sí mismo al intentar ayudar al portero de su equipo, Sergio Rico, tras el cobro de un penalti por parte del club español Girona.

En el minuto 41 el Girona tuvo un penalti a favor en el juego contra el Sevilla y Muriel en busca de ayudarle a su arquero se ubicó detrás de AdayBenítez, quien iba a cobrar el penal, y le indicó al guardameta la dirección en la que rebotaría el balón.

Pero a Muriel le fallaron los cálculos, el colombiano señaló el palo izquierdo del arco mientras Aday lanzó el balón al palo derecho, sin embargo, el guardameta Rico hizo caso omiso a las señas de su compañero y logró el atajo de la pelota lanzándose hacia el lado contrario.

“Ya me di cuenta porque no soy portero”, escribió Muriel junto con la fotografía del momento del penalti y mencionó a su compañero Rico asegurándole que “si me haces caso perdemos el partido”.

La publicación ya tiene más de 20.000 ‘Me Gusta’ y más de 400 comentarios.

Redacción NTN24

